نيكى يرتفع مدفوعا بالأسهم المرتبطة بالرقائق

رويترز

أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا اليوم الاثنين مع اقتفاء الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق أثر نظيرتها الأمريكية الصاعدة، لكن ضعف بيانات الصادرات فى شهر فبراير كبح الاتجاه الصعودى للسوق. وأغلق المؤشر نيكى مرتفعا 0.6% إلى 21584.50 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، فيما حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل مكسب أسبوعى منذ نهاية نوفمبر، وقادت أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك ليحقق أفضل ارتفاع أسبوعى منذ بداية العام الجارى.

ومن بين الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، ارتفع سهم سومكو 3.9% وصعد سهم طوكيو إلكترون 3.2% وأضاف سهم أدفانتست كورب 2.1%. وصعدت الأسهم ذات الثقل على المؤشر أيضا، مع ارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 1.2% وصعود أسهم فانوك كورب 1.6%.

وكانت مكاسب السوق الأوسع نطاقا محدودة جراء مخاوف بشأن الطلب العالمى بعد بيانات أظهرت انخفاض صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالى فى فبراير، بسبب تراجع شحنات معدات إنتاج أشباه الموصلات والسيارات.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجارى لليابان، ارتفعت 5.5% على أساس سنوى، متعافية من انخفاض نسبته 17.4% فى يناير.

وتسجل الأسهم الدفاعية أداء يفوق السوق منذ بداية مارس، مع ارتفاع مؤشر القطاع العقارى 5% وصعود مؤشر شركات صناعة الأدوية 2.7% وزيادة مؤشر قطاع المرافق 1.4%. وربح المؤشر نيكى 0.9% منذ بداية الشهر الجارى. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1613.68 نقطة.