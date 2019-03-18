video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نموذج جديد لرجال التضحية.. استشهاد شرطى أثناء إخماد حريق بالمنوفية

الإثنين، 18 مارس 2019 01:17 ص
نموذج جديد لرجال التضحية.. استشهاد شرطى أثناء إخماد حريق بالمنوفية رجال الإطفاء - أرشيفية
إضافة تعليق

استشهد أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق داخل أحد المحال التجارية بالمنوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال "ورشة سمكرة" بعزبة غيط شبرا بدائرة مركز شرطة الباجور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده،  وأثناء التعامل مع الحريق أصيب أمين الشرطة البطل هانى عبدالعزيز عبدالسلام "من قوة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية" حال مشاركته بعملية إخماد الحريق.

وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه استشهد فى وقت لاحق متأثراً بإصابته، ليسطر باستشهاده نموذجاً جديداً لرجال الشرطة وتضحياتهم فى سبيل أدائهم لواجبهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

استشهاد عراقى متاثرا بإصابته فى حادث هجوم مسجد نيوزيلندا الإرهابى

خارجية الفلسطين: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين بحادث مسجد نيوزيلندا

استشهاد

شهيد

رجال الشرطة

الحماية المدنية




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة