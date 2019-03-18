نموذج جديد لرجال التضحية.. استشهاد شرطى أثناء إخماد حريق بالمنوفية

استشهد أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق داخل أحد المحال التجارية بالمنوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال "ورشة سمكرة" بعزبة غيط شبرا بدائرة مركز شرطة الباجور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأثناء التعامل مع الحريق أصيب أمين الشرطة البطل هانى عبدالعزيز عبدالسلام "من قوة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية" حال مشاركته بعملية إخماد الحريق .

وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه استشهد فى وقت لاحق متأثراً بإصابته، ليسطر باستشهاده نموذجاً جديداً لرجال الشرطة وتضحياتهم فى سبيل أدائهم لواجبهم.