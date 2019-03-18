نائبة رئيس فنزويلا: مادورو يعتزم القيام "بإعادة هيكلة" للحكومة

رويترز

قالت ديلثي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الأحد إن الرئيس يعتزم إجراء عملية "إعادة هيكلة جذرية" لحكومته وذلك مع تعافي البلاد من انقطاع طويل للكهرباء وسط صراع على السلطة مع المعارضة.