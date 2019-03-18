موقع بريطانى: تحسن الأمن جعل السياحة المصرية الأسرع نموا بشمال أفريقيا

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع "ترافل ويكلى" البريطانى المعنى بالسياحة والسفر، إن السياحة المصرية هى الأسرع نموا فى شمال أفريقيا وقد ساعد على ذلك تحسن الأوضاع الأمنية.

وأشار الموقع إلى أن نمو السياحة فى مصر بنسبة 16.5% كان له صلة بتحسين البنية التحتية الأمنية التى ساعدت على جذب الزائرين الدوليين مجددا إلى مصر. وقد سمح هذا لكبرى شركات السفر باستئناف عملياتها فى المقاصد السياحية التى تحظى بالشعبية مثل شرم الشيخ.

وأشار التقرير إلى أن أرقام عام 2018 جاءت بعد نمو قياسى للسياحة والسفر فى العام السابق بلغ 54.8%.

وقال تقرير مجلس السياحة والسفر العالمى، إنه على الرغم من القطاع لم تعود إلى المستويات السابقة بشكل كامل، فأن حجم اقتصاد السفر المصرى فى عام 2018، والذى بلغ 29.6 مليار دولار، هو الأفضل منذ عام 2010.

وتوقع التقرير نمو مساهمة السياحة فى إجمالى الناتج القومى ليصل إلى 5.4% فى عام 2019.

وقالت جلوريا جيوفارا رئيسة مجلس السياحة والسفر العالمى، إنهم مسرورون برؤية التعافى الأقوى لقطاع السفر المصرى، وهو قطاع مهم للغاية للنمو الاقصادى الوطنى ورئيسى فى توفير فرص العمل.