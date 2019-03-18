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الإثنين، 18 مارس 2019 08:25 ص
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منظمة خريجى الأزهر تحتفى اليوم بتخريج دفعة الأئمة الليبيين

الإثنين، 18 مارس 2019 08:00 ص
منظمة خريجى الأزهر تحتفى اليوم بتخريج دفعة الأئمة الليبيين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على
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تحتفل اليوم الإثنين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بتخريج دفعة جديدة من 36 متدرباً من أئمة ووعاظ ليبيا الذين تلقوا دورتهم التدريبية خلال الفترة: 2 ـ 17 من مارس 2019 بالمنظمة تحت عنوان: أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى، والتى حاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف.

 

وتناولت الدورة موضوعات: الانتماء ومواجهة التطرف، التكفير وخطره على العالم الإسلامى، الإعلام والتطرف، الحقيقة والمجاز فى فهم القرآن والسنة، مقاصد الشريعة، فقه الأولويات، مدخل إلى دراسة العقيدة، التكوين المعرفى لعلوم الشريعة، آيات أخطأ فى فهمها المتطرفون، بين التفسير والعقيدة، الاجتهاد والإفتاء.

 

وتم توضيح هذه القضايا من خلال الفكر الوسطى الأزهرى، وتقام فعاليات الحفل فى تمام العاشرة صباحاً بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر مدينة نصر ، بحضور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة بليبيا، أسامة ياسين – نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

 


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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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