video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 4 جنود فى قصف باكستانى على حدود كشمير

الإثنين، 18 مارس 2019 04:04 م
مقتل وإصابة 4 جنود فى قصف باكستانى على حدود كشمير القوات الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مصدر عسكرى فى الهند اليوم /الاثنين/ مقتل جندى وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وذلك جراء تعرضهم لقصف من قبل القوات الباكستانية بمنطقة "راجوري" عند خط السيطرة فى إقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية - " إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر"، مشيرا إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب على هذا التعدى، بحسب وصفه .

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

وعادة ما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار على جانبى خط السيطرة الفاصل فى إقليم "كشمير" المتنازع عليه والحدود الدولية بينهما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الباكستانى: ارتفاع ضحايا القصف الهندى على كشمير إلى قتيلين و4 مصابين

باكستان

الهند

كشمير

اقليم كشمير




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة