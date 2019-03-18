مقتل وإصابة 4 جنود فى قصف باكستانى على حدود كشمير

نيودلهى(أ ش أ)

أعلن مصدر عسكرى فى الهند اليوم /الاثنين/ مقتل جندى وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وذلك جراء تعرضهم لقصف من قبل القوات الباكستانية بمنطقة "راجوري" عند خط السيطرة فى إقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية - " إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر"، مشيرا إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب على هذا التعدى، بحسب وصفه .

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

وعادة ما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار على جانبى خط السيطرة الفاصل فى إقليم "كشمير" المتنازع عليه والحدود الدولية بينهما.