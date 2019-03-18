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مقتل حاخام إسرائيلى متأثرا بجراحه فى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل

الإثنين، 18 مارس 2019 11:14 ص
مقتل حاخام إسرائيلى متأثرا بجراحه فى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أعلنت مصادر طبية إسرائيلية اليوم الاثنين، مقتل حاخام مستوطنة "ارئيل" متأثرا بجروحه التى أصيب بها فى عملية إطلاق النار نفذها شاب فلسطينى قرب المستوطنة التى تقع شمال الضفة الغربية أمس .

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الحاخام الذى يدعى احيعد اتنغر (47 عاما)؛ من مستوطنى مستوطنة "عيلى" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوبى مدينة نابلس، وكان قد أصيب بجراح فى عملية إطلاق النار والطعن قرب مستوطنة "أرئيل" شمالى مدينة سلفيت.كما لقى جندى إسرائيلى مصرعه وأصيب جندى آخر ومستوطن بجروح حرجة جدا، فى العملية أمس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن شابا فلسطينيا وصل إلى مفترق طرق قرب المستوطنة، وطعن جنديا اسرائيليا وقتله، ثم أخذ سلاحه وأطلق النار على جندى آخر وأصابه، ثم انسحب من المكان وأطلق النار على 4 مستوطنين كانوا فى طريقه وفر من المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات البحث والتقصى عن الشاب الفلسطينى عمر ابو ليلى (19 عاما) من مدينة سلفيت شمال الضفة الذى تتهمه بتنفيذ العملية، وقالت انها اعتقلت أفراد عائلته وأخذت مقاسات المنزل لغرض فحص إمكانية هدمه.

 


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