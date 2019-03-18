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الإثنين، 18 مارس 2019 04:06 م
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معرض جديد للكتاب يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية البنات جامعة الأزهر

الإثنين، 18 مارس 2019 03:57 م
معرض جديد للكتاب يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية البنات جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب إسماعيل رفعت
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يفتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر معرض الكتاب الذى يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى كلية البنات بجامعة الأزهر أسفل كوبرى المشاة، فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مارس 2019 وحتى يوم الخميس الحادى والعشرين من مارس 2019.

 ويقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصداراته وإصدارات الوزارة بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة تصل إلى نسبة 25% على جميع إصدارات المجلس والمجموعات والموسوعات وكتب اللغات المترجمة وكافة الإصدارات الحديثة.

يقدم المجلس هدية أسطوانة مدمجة على كافة الفواتير البالغة خمسين جنيها فأكثر و2 أسطوانة مدمجة على المبيعات البالغة مائة جنيه فأكثر ونسخة كاملة من المصحف المرتل لكل من يشترى بمبلغ 200 جنيه فأكثر حتى نفاد الكمية المتاحة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخدمة قضايا الدين والوطن وفى إطار التعاون المثمر والبناء مع جامعة الأزهر الشريف.

يذكر أن مواعيد المعرض تبدأ في العاشرة صباحا وتمتد حتى الخامسة مساءً.

 

 


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