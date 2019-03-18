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محكمة ترفض الإفراج بكفالة عن شاب نشر البث الحى لهجوم نيوزيلندا

الإثنين، 18 مارس 2019 08:51 ص
محكمة ترفض الإفراج بكفالة عن شاب نشر البث الحى لهجوم نيوزيلندا الشرطة
رويترز
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ذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) أن محكمة فى البلاد رفضت الإفراج بكفالة عن شاب فى الثامنة عشرة من عمره اليوم الاثنين بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حى لإطلاق نار جماعى فى مسجدين الأسبوع الماضى.

واعتقلت السلطات الشاب يوم الجمعة لكن الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين فى كرايستشيرش الذى وقع فى ذات اليوم وقتل فيه 50 مصليا.

وقالت الصحيفة إنه متهم بنشر البث الحى الذى يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة لأحد المسجدين مع تعليق يقول "الهدف تحقق" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد".

ورفضت المحكمة طلبه للإفراج عنه بكفالة لكن القاضى وافق على حجب اسمه. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة الشهر المقبل.

ووجهت فى البداية للشاب اتهامات بنشر مواد تتضمن إهانة لأعراق وأجناس أخرى لكن تلك الاتهامات سحبت واستبدلت باتهامات جديدة اليوم الاثنين.

ووجهت نيوزيلندا لمنفذ الهجوم، وهو استرالى يدعى برينتون تارانت (28 عاما) المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتفوق العرق الأبيض، الاتهام بالقتل. وأمرت السلطات بحبس تارانت على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة فى 5 أبريل وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

 

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