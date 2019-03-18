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محام: المسلح المشتبه به فى هجوم نيوزيلندا فى كامل قواه العقلية

الإثنين، 18 مارس 2019 12:49 م
محام: المسلح المشتبه به فى هجوم نيوزيلندا فى كامل قواه العقلية قوات الشرطة النيوزلندية
رويترز
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قال محام كلفته السلطات بقضية المسلح المشتبه به فى الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا لوسائل الإعلام اليوم الاثنين إن المسلح الأسترالى الذى يدعى برينتون تارانت فى كامل قواه العقلية ويعى الموقف.

ووجهت تهمة القتل يوم السبت إلى تارانت (28 عاما) الذى يشتبه بأنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض بعدما قتل 50 شخصا فى إطلاق نار عشوائى داخل مسجدين فى مدينة كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة.

ورفض تارانت أن يمثله محام لكن المحكمة كلفت محاميا يدعى ريتشارد بيترز بالقضية. وقال بيترز لشبكة تشانيل ناين التلفزيونية الأسترالية "كان بكامل قواه العقلية".

وأضاف "يروق له ما هو بصدده فيما يبدو وسبب وجوده هناك". وتارانت رهن الحبس على ذمة القضية منذ يوم السبت ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في 5 أبريل حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.

وأصيب العشرات فى الهجوم على المسجدين بالمدينة الواقعة فى الجزيرة الجنوبية. وقال بيترز إنه اضطر لتنحية شعوره بالصدمة والحزن لما حدث جانبا لأداء عمله.

وتابع "مصدوم بشدة وحزين لما حدث لكن التعامل مع هذا الشخص اضطرنى إلى تنحية هذا جانبا والتعامل مع ما أنا بصدده".


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