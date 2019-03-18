محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة الطفلة السورية بمركز نجع حمادى

قنا - وائل محمد

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الطفلة سارة إيهاب محمد الصغير، من أب سورى وأم مصرية من محافظة قنا، والتى توفيت مساء أمس إثر سقوطها بماسورة مياه ارتوازى قديمة، وذلك بمسقط رأسها بقرية بركة بمدينة نجع حمادى، كما رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الطفلة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، مشيرا إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بصرف إعانة عاجلة لأسرة الطفلة.