محافظ بنى سويف: المرأة فى عهد الرئيس السيسي تحظى بدعم غير مسبوق

شهد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، احتفالية "المرأة المصرية فى 100 عام ..أصل الحكاية" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الذى تم اطلاقه فى السادس عشر من مارس كل عام ليحتفى بالمرأة المصرية ونضالها على مر التاريخ، والذى يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وبالتزامن مع احتفالات محافظة بنى سويف بعيدها القومى، وذلك بحضور ميرفت ميشيل، على بدر عضوى مجلس النواب، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة

وفى كلمته أكد عبد الجابر على دور المرأة المحورى فى النهوض بالمجتمع المصرى وأن هذه الفترة تشهد مشاركة للمرأة فاعلة ومتنامية وتحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما ترجمته الدولة فى أكثر من مجال، خاصة فى مجال تمكين المرأة سياسيا، والذى ظهر بشكل كبير فى أخر تشكيل للحكومة الذى ضم 8 وزيرات، ومنصب محافظ، و5 نائبات للمحافظين، بالإضافة إلى مايقرب من 100 نائبة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المراة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحى الحياة، منوها عن حرصه الدائم على، وتشجيع ودعم القيادات النسائية فى مجال العمل العام، ضاربا المثل بديوان عام المحافظة والذى يوجد به سيدات يشغلن وظائف قيادية ويشاركن فى إدارة العديد من الملفات الهامة والحيوية

كما بعث محافظ بنى سويف رسالة عرفان وتقدير لكل أم أو زوجة شهيد، والتى ضربت أروع الأمثلة فى قيم التضحية وقدمت عن طيب خاطر أغلى مالديها، وكان حسها الوطنى وحبها لبلدها حافزا ودافعا قويا لأبناء وشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة فى بذل أرواحهم الزكية للدفاع عن عزة وكرامة وأمن وطننا، ومعربا عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من نساء مصر الفضليات، على اختلاف أدوراهن ومكانتهن واللائى يمثلن: الأم، والزوجة، والأخت، مشيرًا إلى حرصه حضور أية فعاليات يطرح فيها موضوعات أو قضايا تخص المرأة السويفية، فالمرأة تمثل الركيزة الرئيسية لنهضة المجتمع

ومن جهتها استعرضت نرمين محمود مقررة فرع المجلس إنجازات ومجهودات المجلس فى خدمة قضايا المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية فى مختلف المناحى والأنشطة والبرامج التدريبية والتثقيفية التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة وامتدادها إلى كل قرى بنى سويف، مشيدة بدعم وتشجيع المحافظ لهن ودعمه لمجهودات المجلس وتوجيهاته بالتيسير لتنفيذ كافة الفاعليات والأنشطة الرامية لتحسين وتمكين المرأة فى إطار إستراتجية 2030 فى هذا الشأن

وتضمنت الاحتفالية عرض لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المرأة المصرية، والتى عكست اهتمامه ودعمه لدور مكانة المرأة، وحرصه الدائم على الإشادة بها وإلقاء الضوء على دورها فى معظم المؤتمرات والمناسبات المختلفة التى حضرها، و مقولته الشهيرة التى وصف فيها المرأة بأنها كل شئ، وذلك بالإضافة إلى بعض الكلمات التى ألقاها أعضاء من البرلمان ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والتى ركزت على مكانة وأهمية المرأة ودورها المحورى فى الأسرة والمجتمع وصناعة الأجيال ومكتسباتها فى مجال العمل العام، علاوة على بعض الفقرات الفنية لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر الثقافة

وفى ختام الاحتفالية كرم المحافظ عددا من النماذج الايجايبة والناجحة للسيدات وهن "سميرة حسن طه "والدة الشهيد اللاعب إسلام ناصر"، د. هدى رجب "مديرة مستشفى الرمد "، ناهد شعبان "مدير جمعية الرعاية الاجتماعية ببنى عطية "، سهام محمد " نموذج أم ناجحة"، ميادة محمد سيف "المركز الأول فى مسابقة تحدى القراء العرب للتعليم المجتمعي"، مريم سعد رزق الله " مهن رجال" إصلاح ماكينات الحياكة، رضا محمد وهبة " صاحبة مشروع "، إسراء محمد عبدالعزيز، ندى محمد ربيع " تميز فى مجال الأبحاث الطبية وعلاج الأمراض"

شهد الاحتفال حضور كل من: اللواء محمد كمال رئيس المدينة، وأحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والقمص باخوم عطية والقمص أرميا من مطرانية بنى سويف، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة والمهندس ناصر فراج مديرعام الطرق والنقل والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى، والمهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة والمحاسب عثمان سيد مدير عام التموين، والمحاسب مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومعتز عبد الروءف مدير فرع هيئة تعليم الكبار، ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.