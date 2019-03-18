محافظ الدقهلية يوجه إدارة تحصيل المتأخرات بتحصيل كل جنيه أولا بأول

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة لمدينة محلة دمنه، تفقد فيها عدد من اقسام رئاسة مجلس المدينة منها قسم الرخص وإدارة العقود والمشتريات وإدارة التحصيل والايرادات ،وقال لا أقبل بتأخير تحصيل المتأخرات والإيرادات تحت أي مبرر وعليكم تحصيل كل جنيه أولا بأول .

وردا على استفسار أحد موظفي الإيرادات، حول طريقة تحصيل بعض المتأخرات، قال العقد شريعة المتعاقدين ويتم تطبيق شروط العقد.

وشدد شاروبيم، على حل مشاكل المواطنين في المجلس، وسرعة تقديم الخدمات لهم، وعند صعوبة الحل عليكم باللجوء إلى المحافظة، وعليكم الا تصدروا المشكلات وتعملوا على حلها، وفي الإدارة الهندسية بالمجلس شدد على اثبات توقيع صاحب الرخصة بالاستلام.

واستمع محافظ الدقهلية، إلى المواطنين واستجاب فورا بتكليف رئيس مدينة محلة دمنه بدراسة توفير وحدة سكنية لإحدى المواطنات، كما تفقد المركز التكنولوجي واوصي بتوفير المقاعد للمواطنين وسهولة تلبية الخدمة، كما تفقد مكتب البريد واطمأن على سرعة وسهولة تقديم الخدمة للاهالي.

واستجاب لمطلب أهالي محلة دمنه، ووجه رئيس المدينة بعمل سياج حديدي في أحد شوارع المدينة، أمام مسجد أحمد أبو الرفاعي لمنع تراكم القمامة.