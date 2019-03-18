متحف النيل بأسوان يستقبل المشاركين فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

استقبل متحف النيل بأسوان اليوم الاثنين، عددا من الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، خلال اليوم الختامى للمنتدى الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

شملت جولة وفد المنتدى زيارة قاعة المتحف وتراث دول حوض النيل والتقاط الصور التذكارية بجوار نموذج تمثال للإله حابى، ومختلف مكونات المتحف.

وكانت مدينة أسوان استضافت منتدى الشباب العربى الأفريقى، خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعددا من الشباب بالقارة الأفريقية والوطن العربى.