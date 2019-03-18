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متحدث الرئاسة: آمال معلقة فى نقل تجربة مصر مع الشباب والتنمية لقارة أفريقيا

الإثنين، 18 مارس 2019 12:10 م
متحدث الرئاسة: آمال معلقة فى نقل تجربة مصر مع الشباب والتنمية لقارة أفريقيا السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية
كتب سمير حسنى
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قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك آمالًا معلقة فى نقل تجربة مصر مع الشباب، وكذلك ملف التنمية والقصص الناجحة للقارة الأفريقية.

 

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للتليفزيون المصرى، أن الشباب هم الكتلة الحرجة التى تصبو إلى العمل والازدهار والمستقبل الواعد، لذلك فإن الرئيس السيسي وضعها على رأس أولوياته.

 

وفيما يتعلق بملتقى الشباب العربى والإفريقى، قال متحدث الرئاسة، إن الملتقى نسخة ثالثة من مؤتمرات الشباب، مشيرا إلى أن منتديات الشباب تجربة ثرية بدأت فى مصر قبل 3 سنوات على المستوى المحلى فى مختلف المحافظات، ثم تحولت إلى النسخة الثانية من خلال المنتدى العالمى فى نوفمبر 2017 ، وبالأمس كانت نسخة ثالثة تضاف إلى سلسلة مؤتمرات الشباب.

 

 


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