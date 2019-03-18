قوات سوريا الديمقراطية: سيطرنا على مواقع فى آخر جيب لداعش

دير الزور (رويترز)

قالت قوات سوريا الديمقراطية فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إنها سيطرت على مواقع داخل آخر جيب لتنظيم داعش بشرق البلاد بعد قصف الجيب الصغير الذى يقع على ضفاف نهر الفرات.

وقال مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر "السيطرة تمت على عدة مواقع وتم تفجير مستودع للذخيرة".

ويشبه الجيب المخيم وتنتشر فيه سيارات متوقفة وملاجئ مؤقتة من الأغطية وقطع القماش التى يمكن رؤيتها تتطاير بفعل الرياح فيما سار أشخاص بينها أمس الأحد خلال فترة هدوء فى القتال.

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة بقوة جوية وقوات خاصة من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة، فى دفع تنظيم داعش إلى التقهقر من أغلب الركن الشمالى الشرقى من البلاد.