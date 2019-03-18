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الإثنين، 18 مارس 2019 01:20 م
خالد صلاح
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة

الإثنين، 18 مارس 2019 11:56 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان أن 6 آليات من طراز "دى 9" توغلت انطلاقا من بوابة أبو صفية شرق جباليا فى أراضى المواطنين الفلسطينيين، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف من الشمال نحو الجنوب بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وفى ذات السياق أطلقت الابراج العسكرية الاسرائيلية النار صوب مجموعة من الشباب قرب مخيم العودة شرق غزة.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا ان جيش الاحتلال يتوغل داخل القطاع فى الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومى بجرافاته ويطلق النار على المزارعين فى حقولهم وعلى الصيادين فى بحر غزة وينغص حياتهم، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعى.

وأقامت اسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة فى عام 2005، وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهى منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.

 


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