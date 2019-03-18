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الإثنين، 18 مارس 2019 04:07 م
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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر

الإثنين، 18 مارس 2019 02:47 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم عدم الوفاء بالنذر، جاء فى نصه: (كنت قد نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء به، فما حكم الشرع فى عدم الوفاء بالنذر؟).
 
 
وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: "الأصل هو الوفاء بالنذر، فإن لم يستطع صاحبه الوفاء به فعليه كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، ويجوز إخراج قيمتها نقدا".
 

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حكم عدم الوفاء بالنذر

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