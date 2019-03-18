فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم عدم الوفاء بالنذر، جاء فى نصه: (كنت قد نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء به، فما حكم الشرع فى عدم الوفاء بالنذر؟).

وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: "الأصل هو الوفاء بالنذر، فإن لم يستطع صاحبه الوفاء به فعليه كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، ويجوز إخراج قيمتها نقدا".