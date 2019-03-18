غدا..انطلاق مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" بحضور وزيري الاستثمار وقطاع الأعمال

- رئيسا الاستثمار والبورصة ونائب الرقابة المالية ضمن المشاركين في حضور 500 شركة وبنك استثماري

ينطلق غداً الثلاثاء، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع 2019Portfolio Egypt ،الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر"، في فندق النيل ريتز كارلتون القاهرة في حضور أكثر من 500 شركة وبنك استثمارى ورجال أعمال.

ويفتتح فعاليات المؤتمر كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

ويشارك في أعمال المؤتمر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف المؤتمر لإلقاء الضوء على الفرص المتاحة للأنشطة المالية غير المصرفية، التي أصبحت أبرز وجهات الاستثمار في الوقت الراهن، وتجلى ذلك بقوة في محاولات توسع الكيانات القائمة وظهور أخرى جديدة بالسوق المحلية، بالتوازي مع سن قواعد وتشريعات تعزز من فرص النمو هذا القطاع.

ويتحدث في المؤتمر مجموعة كبيرة من قيادات بنوك الاستثمار وشركات التأمين والخدمات المالية غير المصرفية، والشركات المقيدة بالبورصة، من بينهم منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الاصول والاستثمار، وباسل الحيني رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، وجمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، ومصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وفاضل مرزوق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الجيزة للغزل والنسيج، وراضي الحلو العضو المنتدب لشركة أرقام كابيتال- مصر للاستثمارات المالية و رنا عدوي - رئيس مجلس إدارة أكيومين لإدارة الأصول ومحمد أبو الغيط الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار في بايونيرز القابضة.

كما يتحدث بالمؤتمر الدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وحامد مبروك الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة "وليس تاورز واتسون" لوساطة التأمين والإعادة، وبيتر مجدي العضو المنتدب لشركة "ثروة" لتأمينات الحياة.

ويشارك أيضًا كل من عبد الله الإبياري - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وحاتم سمير الرئيس التنفيذي لشركة "جلوباليس" للتأجير التمويلي، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وعمرو أبوعش رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر، وحسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس- مصر للتمويل متناهي الصغر و طارق فهمي الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي.

جدير بالذكر أن شركة المال جي تي إم أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر حوار مع الحكومة ومؤتمر التطوير العقاري .Real Estate Debate