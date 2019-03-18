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"علاج الطبيعى القاهرة" تنظم احتفالية يوم الشعوب تحت شعار "كلنا واحد".. صور

الإثنين، 18 مارس 2019 03:53 م
"علاج الطبيعى القاهرة" تنظم احتفالية يوم الشعوب تحت شعار "كلنا واحد".. صور احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للعام الثانى على التوالى، احتفالية يوم الشعوب تحت شعار "كلنا واحد" بالكلية، وبحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وممثلى سفارات الدول العربية والأفريقية المشاركة فى الاحتفالية وأساتذة الكلية والطلاب.

شارك بالاحتفالية، الطلاب الوافدين من دول، تشاد، إريتريا، السعودية، فلسطين، سوريا، الكويت، البحرين، موريتانيا، السودان، جنوب السودان، بنجلاديش.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب الوافدين يمثلون القوى الناعمة في التعليم العالي بمصر، مشيرًا إلي أن جامعة القاهرة تسعي لجذب الطلاب الوافدين، موضحا أن جامعة القاهرة أنشأت مكتبًا بكل كلية يختص بالطلاب الوافدين تيسيراً لهم في عملية إنهاء إجراءات القيد بكليات الجامعة، إلى جانب الإهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية المقدمة لهم، وإدماجهم مع الطلاب المصريين.

وقالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي، إن إحتفالية الكلية بيوم الشعوب تهدف إلي دمج الطلاب الوافدين بمجتمع الكلية والجامعة ونشر ثقافات الدول المشاركة، وتحقيق التواصل بين الحضارات، والتعارف بين الشعوب، وتبادل الخبرات بين الطلاب.

وشملت الاحتفالية، عروض ثقافية وفنية للدول المشاركة تعبر عن ملامح الحياة وثقافات تلك الشعوب وحضارتهم.

 

احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (1)
احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (1)

احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (2)
احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (2)

احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (3)
احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (3)

احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (4)
احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (4)

احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (5)
احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (5)

احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (6)
احتفالية يوم الشعوب بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة (6)
 

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