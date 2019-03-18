ضبط 4069 هاربا من أحكام وتحصيل 119 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4069 هاربا من أحكام، منهم 2821 حكم غرامات، و1020 حكما فى جنح الحبس الجزئى، و132 حكما مستأنفا، و30 حكم مخالفات، وضبط 6 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 119502 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.