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ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 2080 حكما قضائيا خلال حملة بسوهاج

الإثنين، 18 مارس 2019 11:21 ص
ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 2080 حكما قضائيا خلال حملة بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وحائزى المواد المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وتم دعم الحملة بمجموعات قتالية بالاشتراك والأمن العام فرع سوهاج.
 
وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 3 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش، و15 فرد روسى و3 فرد خرطوش، و4 أسلحة بيضاء، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
واستكمالا لأعمال الحملة فى القضاء على تجار المواد المخدرة، تم ضبط 8 قطع متوسطة الحجم  لمادة الحشيش المخدر، و5  أقراص ترامادول المخدر، وكذا سلاح أبيض "مطوة" حيازة المتهم، "مرعى ف ا س" 27 سنة، عامل ومقيم مركز طما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط 6 قطع لمادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول، حيازة المتهمة "أمنة ع ع ح" 45 سنة، ربة منزل ومقيمة قسم جرجا، بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار .
 
وتم ضبط  قطعة لمادة الحشيش المخدر، حيازة المتهم "محمد ع ه ع" 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومقيم مركز مطاى  المنيا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وضبط 2 سيجارة محشوة بمادة الحشيش المخدر حيازة المتهم "أبو العلا ا ا" 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم مركز المنشأة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.
 
وعلى جانبا آخر، تمكن ضباط قسم شرطة ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، من ضبط "احمد ح ر" 26 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، لسرقته ماكينة فيشار على شكل صندوق زجاجي من داخل المحل الخاص به، المتفرع من شارع أسيوط سوهاج دائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتصرف  في المسروقات.
 
وانهت الحملة أعمالها، بتنفيذ 2010 أحكام قضائية متنوعة، و731 مخالفة مرورية و22 مخالفة مرافق، و56 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارى الاستمرار فى حملات مماثلة.
 
 
 

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