ضبط 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

تمكنت مباحث التموين بالمنيا من ضبط 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بمركز بنى مزار بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطرى ومفتشى الأغذية.

تلقى العقيد وائل محمد ذكى، رئيس مباحث التموين بالمنيا، إخطارا من الرائد محمد صلاح رئيس فرع مباحث تموين شمال المنيا، بورود معلومة عن قيام "م. ز. ا" 36 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بمركز بنى مزار بحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن المقدم معتز البدوى، وكيل مباحث التموين، والرائد مصطفى سمير، من مداهمة المخزن وضبط صاحبه وبتفتيشه تبين وجود مواد غذائية متنوعة "بسكوت، عصائر، حلويات، لبان، لحوم" بإجمالى وزن 3 أطنان منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.