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صور.. نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر: ليبيا تشكل خصوصية لمصر

الإثنين، 18 مارس 2019 01:16 م
صور.. نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر: ليبيا تشكل خصوصية لمصر أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الازهر
كتب لؤى على تصوير أحمد معروف
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قال أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن المنظمة لها استراتيجية، وهدف محدد منذ إنشائها، وهى الوصول لكل الأزهريين فى العالم، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، ثم الاستفادة منهم لنشر الوسطية والاعتدال، فتلك الاستراتيجية تحرك المنظمة لإنشاء فروع لها خارج مصر.
 
وأضاف خلال حفل ختام دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة، وتجديد الخطاب الدينى وعددهم 36 إماما، التى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن ليبيا تشكل لمصر خصوصية، والهدف من إنشاء فرع المنظمة فى ليبيا إعادة الفكر الأزهري لها، بناء على طلب الليبيين أنفسهم، فكثير من الشباب الليبي تأثروا بالأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، مطالبا الأئمة الحاضرين بتلك الدورة ألا يكتفوا بالعلوم التى تلقوها فقط، بل عليهم التواصل مع المنظمة وفرعها فى ليبيا.
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (1)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (2)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (3)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (4)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (5)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (6)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (7)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (8)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (9)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (10)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (11)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (12)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (13)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (14)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (15)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (16)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (17)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (18)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (19)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (20)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (21)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (22)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (23)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (24)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (25)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (26)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (27)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (28)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (29)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (30)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (31)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (32)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (33)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (34)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (35)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (36)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (37)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (38)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (39)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (40)
 
دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى (41)

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