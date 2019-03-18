video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة العراق تثمن مبادرة السيسى الخاصة بعلاج مرضى فيروس سى للجاليات العربية

الإثنين، 18 مارس 2019 03:30 م
سفارة العراق تثمن مبادرة السيسى الخاصة بعلاج مرضى فيروس سى للجاليات العربية سفارة العراق فى القاهرة
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أشادت سفارة جمهورية العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمحافظة أسوان، وخاصة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" للجاليات العربية في مصر بشكل عام والجالية العراقية بشكل خاص.

 

وقالت السفارة العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، ان مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي، وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي بالجاليات العربية، يُشير الى الدور الكبير الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في رعاية الأشقاء العرب، عبر تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم.

 

وتقدمت السفارة العراقية فى القاهرة بالشكر والتقدير الى الحكومة المصرية على دورها في احتضان الجاليات العربية، فضلاً عن الحفاوة التي يتعامل بها الشعب المصري العظيم مع أشقائه العرب، وهو ما يؤكد أن مصر دوماً حاضنة للقضايا العربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يحشد العرب والأفارقة نحو التكامل.. أسوان تبهر ضيوف ملتقى الشباب العربي والأفريقي.. والتوصيات خارطة طريق للمستقبل.. مكاسب عديدة لتمكين المرأة والشباب.. وإطلاق حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين فى مصر

مصر

اخبار مصر

اخبار العراق

سفاره جمهوريه العراق

اخر اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة