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رئيس الوزراء يوافق على نقل أبراج الضغط العالى من الحرم الجامعى الجديد بأسوان

الإثنين، 18 مارس 2019 01:49 م
رئيس الوزراء يوافق على نقل أبراج الضغط العالى من الحرم الجامعى الجديد بأسوان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي نقل أبراج الضغط العالي من الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، حتى تتسع مساحة الحرم الجامعى الذي يبلغ 30 فدان ليرتفع بذلك إجمالي مساحة هذا الحرم الجامعي إلي 130 فدانا.
 
وأضاف رئيس الجامعة، خلال استضافة رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن رئيس الوزراء وافق أيضا علي إنشاء سور للحرم الجامعي في مدينة أسوان الجديدة للحفاظ علي ممتلكات الجامعة في هذه المنطقة، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة زيادة عدد الكليات في أسوان الجديدة لجذب أعداد كبيرة من الطلاب وتحقيق أكبر فائدة علمية .
 
وأشار إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي، وجه أيضا بإنشاء مشروع دار مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مدينة أسوان الجديدة، لتوفير الاستقرار لهم وتخفيف مشقة المواصلات عليهم.
 
يذكر أن، الجولة شهدت استماع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزيرة التخطيط، لشرح من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، حول مكونات المقر الجديد، الذي يضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، علاوة علي إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.
 
 

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