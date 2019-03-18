رئيس البورصة:سوق المال جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات القطاع العقارى..صور

كتب عبد الحليم سالم

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أهمية القطاع العقارى فى تنمية الاقتصاد عامة، وفى تنشيط البورصة فى حالة زيادة عدد شركات العقارات المدرجة فى البورصة.

وأضاف محمد فريد رئيس البورصة خلال الكلمة الافتتاحية فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، والذى حمل عنوان " كيفية الارتقاء بصناعة العقارات فى مصر، أن سوق الأوراق المالية جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات العقارية، مؤكدا أنه يطمح فى زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

وقال فريد، إن ذلك يرجع لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادى، بل أيضا عبر خلق فرص عمل وتحسين أحول الناس المعيشية.