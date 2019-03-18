دمشق تتعهد ببسط سيطرتها على مناطق قوات سوريا الديمقراطية

رويترز

قالت الحكومة السورية اليوم الاثنين إن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ستعود إلى سيطرتها بالقوة أو "بالمصالحات".

وقال وزير الدفاع السورى العماد على عبد الله أيوب "الورقة المتبقية مع القوات الأمريكية هى قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وسنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض".

وأضاف أنه يتعين على الأمريكيين الخروج وسيخرجون. واستعادت الحكومة السورية السيطرة على مناطق كبيرة عن طريق "المصالحات" التي تُبرم عادة بعد إلحاق الهزيمة العسكرية بمقاتلي المعارضة.