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دار الإفتاء تعلن استعادة صفحتها على الإنستجرام

الإثنين، 18 مارس 2019 10:02 ص
دار الإفتاء تعلن استعادة صفحتها على الإنستجرام دار الإفتاء
كتبت سارة الباز
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استعادة صفحتها الرسمية على موقع الإنستجرام، بعد أن تمت سرقتها السبت الماضى .
 
وقالت دار الإفتاء: (تم بفضل الله تعالى استعادة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، ويمكنكم المتابعة والاشتراك من خلال الرابط اضغط هنا
 
وكانت دار الإفتاء قد أعلنت السبت الماضى عبر صفحة "فيس بوك" عن سرقة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية ، محذرة رواد الصفحة لأخذ الحيطة من اتباع ما ينشر بها لحين استعادتها والإعلان عن ذلك على الصفحة".
 
 
 
 
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