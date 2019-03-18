حبس 6 عناصر جدد متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وكان المتهمون كلا من عبد الله كامل، ومحمود طلعت، وأحمد منصور، ومحمد هشام، وأحمد عبد الفتاح، ومحمد مصطفى، ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.