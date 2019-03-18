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حبس 10 متهمين جدد بتهم مشاركة جماعة إرهابية وترويج الشائعات بمواقع التواصل

الإثنين، 18 مارس 2019 10:47 ص
حبس 10 متهمين جدد بتهم مشاركة جماعة إرهابية وترويج الشائعات بمواقع التواصل محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة امن الدولة العليا، بحبس 10 متهمين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة.
 
المتهمون كلا من عادل عبد السلام، ومحمود حامد، وشيماء سعيد، ورشا  عبد الرحمن، وعبد الله  محمود ، وأحمد حمدي، و سعيد بدر الدين، ومحمد خالد، ومعاذ سعيد، وأحمد الغزاوي 
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 

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