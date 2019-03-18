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حبس سائق تروسيكل بالشرقية شاهد خبازا يحرق جثة زوجته ولم يبلغ الشرطة

الإثنين، 18 مارس 2019 09:58 ص
حبس سائق تروسيكل بالشرقية شاهد خبازا يحرق جثة زوجته ولم يبلغ الشرطة حبس - ارشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس سائق تروسيكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمساعدة خباز قتل زوجته على حمل الجثة وإلقائها بجوار مصرف قرية العزيزية، فيما قام الزوج بإشعال النيران فيها أمامه، ولم يبلغ الشرطة وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج المتهم.
 
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 سنة، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
 
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تبين أنهما متزوجين من 12 سنة، ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج أرسل أبنائءه إلى والدته قبل أن يرتكب جريمته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019.
 
وتبين قيام سائق تروسيكل بمساعدة الزوج على حمل جثة المجني عليها على التروسيكل، حيث ألقاها بجوار مصرف قرية العزيزية، فيما قام الزوج بإشعال النيران في الجثة، وتم ضبط سائق التروسيكل، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه وأمرت بضبط وإحضار الزوج المتهم.
 
 

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