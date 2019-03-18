تعليق تشغيل الترام فى مدينة أوتريخت الهولندية عقب الهجوم المسلح

(أ ش أ)

أعلنت سلطات النقل فى مدينة أوتريخت الهولندية تعليق تشغيل القطارات الكهربائية (الترام) فى المدينة، عقب الهجوم المسلح الذى استهدف قطارا كهربائيا فى وقت سابق اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار باستخدام سيارة، فيما تم الدفع بقوات مكافحة الإرهاب إلى المنطقة، وأمرت السلطات المدارس بإغلاق أبوابها، لا سيما أن منفذ الهجوم ما زال طليقا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهولندى مارك روته عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الأخيرة، وعقد اجتماعا طارئا مع منسق مكافحة الإرهاب.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، فيما تبحث الشرطة إمكانية وجود دوافع إرهابية للهجوم.