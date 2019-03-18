video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على توصيات "نقل البرلمان" لتطوير طرق إسكندرية قبل كأس الأمم الأفريقية

الإثنين، 18 مارس 2019 05:20 م
تعرف على توصيات "نقل البرلمان" لتطوير طرق إسكندرية قبل كأس الأمم الأفريقية اجتماع لجنة النقل بالإسكندرية
كتب محمد مجدى السيسى
إضافة تعليق

أوصت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، بسرعة إنهاء كافة المشكلات وفض التشابكات بين الجهات المختلفة لسرعة إنجاز خطة تطوير الطرق، قبل تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 

 

وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة بقيادات محافظة الإسكندرية، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة لتفقد عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، إنه من المفترض أن تكون مطالب إسكندرية "فوق العين والرأس"، متابعا: "غير مقبول تماما فى الإسكندرية أن تكون المداخل الخاصة بالمحافظة والطرق الرئيسية بدون إنارة".

 

وأشار عبد الواحد، إلى أن الطرق أهم النقاط البيضاء فى مصر آخر 5 سنوات، بسبب الإنجاز العظيم الذى شهدته مصر فى هذا القطاع الفترة الأخيرة باعتبارها شرايين الحياة لمصر، مقدما اقتراحا لحل مشكلة التشابك بأن الجهة التى تتولى إعادة تهيئة طريق أو كوبرى، تحصل على قيمة الإعلانات.

 

من جهته أكد سيد متولى، رئيس الإدارة المركزية للطرق بمحافظة الإسكندرية، أن الهيئة لا تمانع التنسيق مع المحافظة فى شأن موارد الإعلانات، مشيرا إلى أن المشكلة فى بعض الطرق غير تابعة للهيئة، هو نفس الشيء فيما يتعلق بصيانة الطرق وإعادة تهيئتها.

 

وهو ما دفع هشام عبد الواحد، لمطالبة رئيس الإدارة المركزية للطرق، بكتابة مذكرة حول المناطق فى الطرق محل الخلاف وتسليمها للجنة لحل المشكلة، متابعا : " الخلاف كله على 30 مليون جنيه، وهذا المبلغ يغير شكل الإسكندرية، أنا شايف إن المشكلة مش فى قلة الفلوس ولكن الأزمة فى قلة الرأي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نقل البرلمان" تستعرض خطتها لتطوير الطرق قبل كأس الأمم الأفريقية

"نقل البرلمان" فى زيارة ميدانية للإسكندرية اليوم.. تعرف على التفاصيل

البرلمان

اخبار البرلمان

نقل البرلمان

الاسكندرية

الطرق




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة