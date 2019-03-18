تعرف على توصيات "نقل البرلمان" لتطوير طرق إسكندرية قبل كأس الأمم الأفريقية

أوصت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، بسرعة إنهاء كافة المشكلات وفض التشابكات بين الجهات المختلفة لسرعة إنجاز خطة تطوير الطرق، قبل تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة بقيادات محافظة الإسكندرية، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة لتفقد عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، إنه من المفترض أن تكون مطالب إسكندرية "فوق العين والرأس"، متابعا: "غير مقبول تماما فى الإسكندرية أن تكون المداخل الخاصة بالمحافظة والطرق الرئيسية بدون إنارة".

وأشار عبد الواحد، إلى أن الطرق أهم النقاط البيضاء فى مصر آخر 5 سنوات، بسبب الإنجاز العظيم الذى شهدته مصر فى هذا القطاع الفترة الأخيرة باعتبارها شرايين الحياة لمصر، مقدما اقتراحا لحل مشكلة التشابك بأن الجهة التى تتولى إعادة تهيئة طريق أو كوبرى، تحصل على قيمة الإعلانات.

من جهته أكد سيد متولى، رئيس الإدارة المركزية للطرق بمحافظة الإسكندرية، أن الهيئة لا تمانع التنسيق مع المحافظة فى شأن موارد الإعلانات، مشيرا إلى أن المشكلة فى بعض الطرق غير تابعة للهيئة، هو نفس الشيء فيما يتعلق بصيانة الطرق وإعادة تهيئتها.

وهو ما دفع هشام عبد الواحد، لمطالبة رئيس الإدارة المركزية للطرق، بكتابة مذكرة حول المناطق فى الطرق محل الخلاف وتسليمها للجنة لحل المشكلة، متابعا : " الخلاف كله على 30 مليون جنيه، وهذا المبلغ يغير شكل الإسكندرية، أنا شايف إن المشكلة مش فى قلة الفلوس ولكن الأزمة فى قلة الرأي".