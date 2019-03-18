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تباين أسعار النفط فى ظل تباطؤ الاقتصاد وتخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك

الإثنين، 18 مارس 2019 11:33 ص
تباين أسعار النفط فى ظل تباطؤ الاقتصاد وتخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك النفط
رويترز
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تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل المخاوف من أن التراجع الاقتصادى قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، لكنها تلقت الدعم من خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
 
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 67.24 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش بارتفاع ثمانية سنتات عن سعر الإغلاق السابق، ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى للعام الحالي الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 68.14 دولار للبرميل.
 
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.43 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات عن أخر تسوية ولكنها تظل قريبة أيضا من أعلى مستوى في عام 2019 عند 58.95 دولار.
 
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في الربع الأول من العام.
 
وفي آسيا، انخفضت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير في مؤشر أيضا على تنامي الضغوط جراء تباطؤ الطلب العالمي.
 
وعلى الرغم من هذا، زادت أسعار النفط نحو 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل عقوبات أمريكية علي ايران وفنزويلا ومع تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، خفض إنتاج الخام 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.

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