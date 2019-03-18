بوتين يفتتح 3 محطات طاقة حرارية جديدة فى شبه جزيرة القرم

موسكو (أ ش أ)

افتتح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ثلاث محطات حرارية جديدة لتوليد الكهرباء فى شبه جزيرة القرم، والتى ستلعب دورا مهما فى ضمان استقلال منظومة الطاقة فى شبه الجزيرة.

وشارك بوتين فى افتتاح محطة بالاكلافسكايا فى مدينة سيفاستوبول، فيما افتتح عبر جسر تلفزيونى محطتى تافريتشيسكايا وبورت.

وترافقت مراسم إطلاق المحطات الكهربائية مع احتفالات الذكرى الخامسة التى تشهدها شبه جزيرة القرم بمناسبة عودتها إلى قوام روسيا، وذلك بعد استفتاء شعبى جرى فى مارس 2014.

وقد اعتمدت شبه جزيرة القرم بشكل رئيسى حتى عام 2014 على إمدادات الطاقة من أوكرانيا، التى قطعت الكهرباء عن شبه الجزيرة فى ديسمبر من العام ذاته، فى محاولة للضغط على القرم بسبب الاستفتاء الذى أسفر عن انضمامها لروسيا.