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بوتين: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع وقوع هجمات إرهابية مشابهة لحادث نيوزيلندا

الإثنين، 18 مارس 2019 08:10 م
بوتين: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع وقوع هجمات إرهابية مشابهة لحادث نيوزيلندا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية ستبذل كل ما بوسعها لمنع هجمات إرهابية مشابهة لما حدث في نيوزيلندا.

 

وقال الرئيس الروسي - خلال لقاء جماهيري في شبه جزيرة القرم - "نحن نحزن على الضحايا التي وقعت جراء الحادث الإرهابي الرهيب، والذي كان الغرض منه بالطبع تفجير الوضع في البلد".

 

وأضاف بوتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "سنبذل كل ما في وسعنا لمنع أي شيء مثل هذا.. نحن نعرف مدى خطورة الهجمات الإرهابية في أي دولة".

 

وكان الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا؛ أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

 


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