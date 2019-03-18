بعد تطوير الميناء.. منطقة صناعية و3 مناطق لوجيستية بشرق بورسعيد.. تعرف التفاصيل

كتبت- هبة حسام

قال مصدر مسئول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تطوير ميناء شرق بورسعيد والذى تم تشغيل المرحلة الأولى من أرصفته الجديدة بأطوال 5 كيلومترات، مؤخراً، يأتى ضمن مخطط كامل لتطوير وتنمية منطقة شرق بورسعيد.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مخطط تطوير وتنمية منطقة شرق بورسعيد، يشمل تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 59.5 كم مربع، وتنفيذ 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى 24 كم مربع تقريبا، علاوة على، حفر أنفاق بمنطقة شرق بورسعيد.

وأشار المسئول إلى أن المناطق اللوجيستية الثلاثة المقرر تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد، الأولى منها تأتى على مساحة 4.8 كم مربع وسيتم تنفيذها داخل ميناء شرق بورسعيد، على أن تنفذ المنطقتين الأخرتين خارج الميناء واحدة منهم تضم المنطقة الصناعية الروسية، التى ستقام على مساحة 5.25 كم مربع.

وأوضح المصدر –الذى رفض نشر اسمه- انه بالنسبة للأنفاق، فقد تم بدء العمل فى حفرها بمنطقة شرق بورسعيد مايو 2015، لافتا إلى أن تلك الأنفاق، تمثل نقطة قوة لمشروع تطوير منطقة شرق بورسعيد، حيث تكمن أهميتها فى ربط شبه جزيرة سيناء ومدن القناة خاصة بورسعيد، مع الوادى والدلتا.

كما أشار المصدر إلى أن عدد أنفاق بورسعيد، يبلغ نفقين بالشمال والجنوب، وطول الواحد منهما 2.8 كم أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى، تطوير ميناء شرق بورسعيد الذى يشمل مرحلتين.

كانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد بدأت فى 5 مارس الجارى، تشغيل المرحلة الأولى من تطوير ميناء شرق بورسعيد، والتى تضم أرصفة جديدة بأطوال 5 كم وعمق 18.5 مترا ومساحات أرضية خلفية تبلغ 8 كم مربع، ومن المقرر أن تنفذ مرحلة أخرى ضمن مخطط تطوير الميناء بأطوال أرصفة تبلغ 5 كم أيضاً وبعمق 22 متراً.

يذكر أن منطقة شرق بورسعيد تقع فى المنطقة الشمالية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 100 كيلو متر مربع.