انشاء 13 خيمة " أهلا رمضان" بمدن محافظة كفر الشيخ لبيع السلع والمنتجات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل انشاء 13 خيمة اهلا رمضان للسلع التموينية المدعمة بالتعاون مع القوات المسلحة والغرفة التجارية، وهيئة أمان، دعماً لأهالي المحافظة، بجميع المراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمود مسعود، النائب الاول للغرفة التجارية بكفرالشيخ، والمهندس علاء الوشاحى، مساعد رئيس الغرفة التجارية، وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم انشاء 13خيمة في 13مركز ومدينة على مستوى المحافظة، وستبدأ رسميا فى 10 شعبان من العام الهجري الحالي، وتمتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الخيمة بمثابة عمل اجتماعي ومشاركة مجتمعية من الجهة التنفيذية بالتعاون التام مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وتوصيل السلع للقري الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أن جميع المشاركين بالخيمة من البائعين ملزمين بكتابة تعهد للالتزام بتطبيق نسبة تخفيض لا تقل عن 20% من إجمالي قيمة السلعة النهائية، مؤكداً أن المحافظه منوطة بتوفير الامكانيات والأمان والنظافة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الجهات المعنية.