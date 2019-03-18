video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انشاء 13 خيمة " أهلا رمضان" بمدن محافظة كفر الشيخ لبيع السلع والمنتجات

الإثنين، 18 مارس 2019 09:59 م
انشاء 13 خيمة " أهلا رمضان" بمدن محافظة كفر الشيخ لبيع السلع والمنتجات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل انشاء 13 خيمة اهلا رمضان للسلع التموينية المدعمة بالتعاون مع القوات المسلحة  والغرفة التجارية، وهيئة أمان، دعماً لأهالي المحافظة، بجميع المراكز والمدن. 

جاء ذلك بحضور المحاسب محمود مسعود، النائب الاول للغرفة التجارية بكفرالشيخ، والمهندس علاء الوشاحى، مساعد رئيس الغرفة التجارية، وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم انشاء 13خيمة في 13مركز ومدينة على مستوى المحافظة، وستبدأ رسميا فى 10 شعبان من العام الهجري الحالي، وتمتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الخيمة بمثابة عمل اجتماعي ومشاركة مجتمعية من الجهة التنفيذية بالتعاون التام مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وتوصيل السلع للقري الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أن جميع المشاركين بالخيمة من البائعين ملزمين بكتابة تعهد للالتزام بتطبيق نسبة تخفيض لا تقل عن 20% من إجمالي قيمة السلعة النهائية، مؤكداً أن المحافظه منوطة بتوفير الامكانيات والأمان والنظافة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

 

 

  

 

 
 
 
Attachments area
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ"اليوم السابع" ويوفر الرعاية الطبية لسيدة دسوق

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

خيمه رمضانية

سلع غذائية

خدمات




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة