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اليوم.. غلق باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة

الإثنين، 18 مارس 2019 06:00 ص
اليوم.. غلق باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة انتخابات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تغلق اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، الخامسة من مساء اليوم، الاثنين، باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، وذلك بعد الإعلان عن استقبالها لطلبات التنازل لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كشوف أسماء المرشحين بعد التنازلات من الثلاثاء 19 إلى الخميس 21 مارس الجارى لمدة 3 أيام.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة، قد طالبت كافة المُرشحين بالانتخابات، على أكثر من مقعد، بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، التنازل فى فترة التنازلات، والتى تمتد حتى الخامسة من مساء غدا الأثنين، مشيرة إلى أنه فى حال عدم الاستجابة فسيتم حذف المُرشح من جميع المقاعد؛ ويتم إجراء التصويت بالانتخابات 16 أبريل المقبل.

 


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