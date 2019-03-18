اليوم.. "جنايات القاهرة"تستأنف محاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة التموين

كتب عبد الله محمود

تواصل، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة التموين".

واعترف ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، وأحد المتهمين فى القضية خلال التحقيقات بتقديمه والمتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية من شركتهما "شركة أرزاق لتوريد المواد الغذائية "، إلى الشركة رئاسته وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وكذا توسطه والمتهمون الثالث والثامن فى طلب وأخذ المتهم الأول بصفته السابقة مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية، مالكة "شركة دلة مصر وجمبرا"، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتيها إلى الشركة رئاسته وموافقته على صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد .

وأضاف بالتحقيقات أنه تعرف على المتهمين الأول والثامن من خلال عمله ووقوفه على اختصاص الأخير باعتماد أعمال لجنة الشراء المباشر المختصة بمباشرة إجراءات إسناد عقود التوريد إلى الشركة الموردة، وأنه تعرف على المتهم الثالث المستشار الإعلامى لوزارة التموين عام 2006 لزمالة جمعت بينهما فى العمل الصحفى أعقبها تعيينهما كمستشارين إعلاميين بوزارة التموين فتوطدت على إثر ذلك علاقتهما سعيا لتحقيق منافع شخصية، وأوضح أنه فى غضون شهر فبراير من عام 2018 أنهى إليه المتهم الثالث اعتزام الشركة القابضة الإعلان عن بدء إجراءات إسناد توريد بعض السلع الغذائية إلى بعض الشركات وسعى المتهم الأول للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ممثلى الشركات المزمع الإسناد إليها، كما علم أن المتهم الثالث على صلة بالمتهمة الثانية وسابقة قيامها بتوريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة فاتفقا على توسطهما والمتهم الثامن فى تقديمها مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول نظير إنهاء الأخير إجراءات الإسناد وسرعة صرف مستحقات شركتها المالية‎.