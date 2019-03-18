اليوم السابع: جريمة مفتوحة اسمها فيس بوك.. 34مليون مستخدم فى مصيدة الشائعات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تقرير حول وقوع 34 مليون مستخدم فى مصيد شائعات فيس بوك، إضافة إلى تقرير عن "سيدات الصعيد أول قائمة الأمهات المثاليات"، كما يبرز العدد دعوة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع إلى ثورة محتوى لإنقاذ صناعة الصحافة بالكامل، بالإضافة إلى نشر العدد تفاصيل حشد الرئيس السيسى الأفارقة والعرب فى معركة التكامل والتنمية .

كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:

- طلب إحاطة للحكومة و«المالية » بعد تحقيق «اليوم السابع» عن التهرب الضريبى

- رئيسا مجلسى النواب والوزراء يضعان حجر الأساس لمحور «دراو"

- جريمة مفتوحة اسمها "فيس بوك " 34مليون مستخدم فى مصيدة الشائعات

- المبادرات الرئاسية بالمدارس تحقق أعلى معدل تردد بين الطلاب

- سفير مصر بنيوزيلندا يعزى أسر الضحايا ويزور المصابين فى "كرايستشيرش"

- إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية يودى بحياة شخص وإصابة آخرين

- موقع بريطانى: تحسن الأمن جعل السياحة المصرية الأسرع نموا بشمال أفريقيا

- «التضامن »: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية

- شكوى جماعية للاعبى المنتخب من الزى الجديد