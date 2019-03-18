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الإثنين، 18 مارس 2019 06:06 م
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اللجنة الفنية السعودية المصرية تبحث سبل تعزيز التعاون الفنى المشترك

الإثنين، 18 مارس 2019 04:51 م
اللجنة الفنية السعودية المصرية تبحث سبل تعزيز التعاون الفنى المشترك المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
أ ش أ
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بحث الاجتماع الثالث للجنة الفنية السعودية المصرية فى مجال المواصفات والمقاييس، سبل وآليات تعزيز التعاون الفنى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى مجال دعم التبادل التجارى والتعاون الفنى فى أنشطة التقييس والجودة المختلفة.

ترأس اللجنة الفنية والتى عقدت بالرياض من الجانب السعودى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومن الجانب المصرى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المهندس أشرف عفيفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين.

يذكر أن تلك الاجتماعات تأتى استكمالاً لتنفيذ توصيات الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة التى أقيمت فى مايو 2018م، وترأسها من الجانب السعودى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، حيث شهدت تلك الاجتماعات تأكيد الجانبين على ضرورة المضى قدمًا فى تعزيز التعاون فى مجالات المواصفات والجودة بين البلدين.

 

 


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