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بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى..

الكلية الفنية العسكرية تنظم المسابقة الأولى لهياكل مصنعة من المواد المركبة

الإثنين، 18 مارس 2019 11:08 ص
الكلية الفنية العسكرية تنظم المسابقة الأولى لهياكل مصنعة من المواد المركبة المسابقة الأولى للهياكل المصنعة من المواد المركبة بالكلية الفنية العسكرية
كتب زكى القاضى
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فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، نظمت الكلية الفنية العسكرية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدورة التدريبية الأولى على تصميم وإنتاج المواد المركبة.
 
شارك فى هذه الدورة التى استمرت 10 أيام (20) جامعة من الجامعات المصرية بعدد (30) فريقاً ، بإجمالى (194) طالباً يتم خلالها العديد من الأنشطة التدريبية والمعملية من التدريب على حزم البرامج وإنتاج المواد المركبة، وتهدف الدورة إلى تنمية المواهب والتكامل فى التعليم، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وتعكس أهمية مجالات المواد المركبة.
 
تأتى تلك الدورة ضمن فعاليات تنظيم المسابقة المحلية الأولى للهياكل المصنعة من المواد المركبة المتقدمة، والتى سوف تعقد فى الفترة من 27/7/2019 إلى 1/8/2019 .
 
وقام مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس من المراكز البحثية والجامعات المصرية المتخصصين فى مجال المواد المركبة، بتفقد الطلاب أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية والعملية بالدورة، للوقوف على المستوى العلمى للمشاركين. 
 
 كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والكلية الفنية العسكرية فى مجالات العمل البحثى المشترك، وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع، ودعم براءات الاختراع، وريادة الأعمال، ونشر سياسة الملكية الفكرية .
 
 
 

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