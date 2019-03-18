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"القوى العاملة" تنصح المصريين العاملين فى إيطاليا بالخضوع لمظلة التأمينات

الإثنين، 18 مارس 2019 08:53 ص
"القوى العاملة" تنصح المصريين العاملين فى إيطاليا بالخضوع لمظلة التأمينات محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بزيارة مجموعة من العمال المصريين اللذين يعملون في مجال الشحن والتفريغ في مدينة "الكومو" ، فضلا عن زيارة إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأدوات الصحية بمدينة ميلانو، للاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على مشاكلهم عن قرب للعمل علي حلها أولا بأول.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : هذه الزيارات جاءت  تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.
 
وأشار إلى أن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية بمجموعتين من العمال المصريين، الأولى تعمل فى مجال الشحن والتفريغ ، والثانية فى مجال الأدوات الصحية للاطمئنان عليهم، والتعرف علي المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها، فضلا عن إبداء النصح والمشاورة لهم واطلاعهم على المستجدات من قوانين وقرارات وزارة العمل والضمان الاجتماعى، والتأكيد عليهم بالالتزام بالخضوع لمظلة التأمينات الإيطالية للحصول علي المزايا المادية والاجتماعية والصحية التى توفرها الدولة الإيطالية لمن يخضع للتأمينات، والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وكذلك إبداء النصح لهم بعدم التوقيع على شيكات أو وإيصالات أمانة مقابل الالتحاق بالعمل.
 
وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي فى خدمتهم، وتم تزويدهم  بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.
 
 
 
 
 
 

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محمد سعفان




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