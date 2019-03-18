"الغرف السياحية": موسم العمرة القادم أون لاين للمرة الأولى وانتهاء دور القنصلية

كتبت آمال رسلان

كشف ناصر تركى عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات الحكومية، أن موسم العمرة القادم 1441هـ سيعمل وفق المنظومة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى، حيث سيكون التعامل بين شركات السياحة والمملكة عبر سيستم إلكترونى منذ بداية الحجز للفندق والإنتقالات وحتى استخراج الفيزا ولن يكون هناك دور للقنصلية السعودية فى ذلك.

وقال تركى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الميكنة ستقضى بالكامل على التعامل المباشر، مع الوكلاء السعوديين والفنادق وغيرها من الخدمات فى الأراضى المقدسة، حيث سيكون التعامل بالكامل من خلال السيستم الألكترونى الذى سيوفر كل تلك الخدمات "أون لاين".

وأوضح تركى أن الموقع السعودى سيوفر عروض الفنادق المختلفة وأسعارها وشركات الإنتقالات والمطوفين وكافة الخدمات، ثم يأتى دور شركة السياحة المصرية بالدخول على السيستم وإدخال بيانات الوفد المعتمر بالعدد والأسماء واختيار نوع الإقامة ومدتها والخدمات التى يرغب فيها المعتمرين، وبعد الإنتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم احتساب قيمة الرحلة بالكامل.

وأشار إلى أنه شرط أساسى تسديد التكلفة بالكامل، وفور ذلك تخرج التأشيرات للمعتمرين ويتم طباعتها وتسليمها دون أى دور للقنصلية السعودية، مشددا على أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى زيادة التكلفة لأكثر من سبب، أولا أن دفع كافة الخدمات سيكون مقدما وليس على مراحل كما هو معمول الآن، كذلك هناك رقابة من الجانب السعودى على الموقع الإلكترونى والضرائب المفروضة.

وأكد تركى على ضرورة تحرك شركات السياحة فى مجال تطوير نفسها فيما يخص الحجز الإلكترونى، وتطوير عملها وعمالتها بما يتناسب مع التطور الذى تشهده المملكة العربية السعودية.