الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية غدا بـ 11 محافظة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، فى الفترة من 19 إلى 28 مارس الحالى فى 11 محافظة، تستهدف تجريع 4 مليون و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، مؤكداً أن العقار عباره عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.

من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر إنتشاراً بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث أن الاطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان، لافتاً إلى أن الإصابة بديدان "الإسكارس" تأتى نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالباً ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة إنتشارها بين تلاميذ المدارس، مشيراً الى أن "الإسكارس" ينتقل عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

وأوضح "عيد" أن الإصابة بهذه الديدان تؤدى إلى آلام بالبطن مع قىء وإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.

وعن طرق الوقاية، قال"عيد" إن الاهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده، من أهم طرق الوقاية من الأمراض، كما أن ضرورة غسل الخضروات جيداً قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيداً عن الذباب، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.

وجدير بالذكر أنه تم تطعيم 8 مليون و475 الف و952 طالب في الفترة من 12 وحتى 21 فبراير في 16 محافظة بالمرحلة الاولى، وهي محافظات القليوبية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والأسكندرية، ومرسى مطروح، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وقنا، وجنوب سيناء، ولم يتم رصد أى مضاعفات أو أثار جانبية فى تلك المرحلة.