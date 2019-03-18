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الشرط الهولندية تعلن إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق النار بمدينة أوتريخت

الإثنين، 18 مارس 2019 03:45 م
الشرط الهولندية تعلن إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق النار بمدينة أوتريخت موقع حادث هولندا
أمستردام (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين، إصابة 9 أشخاص فى حادث إطلاق النار بمنطقة "ساعة 24 أكتوبر" فى مدينة أوتريخت وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة -فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الإخبارية- أن التحقيق يشمل وجود "دافع إرهابى محتمل"، مشيرة إلى أن المسلح -الذى فتح النار على القطار الكهربائى (الترام) فى مدينة أوتريخت- لا يزال طليقًا، ويُجرى البحث عنه بكل الوسائل الممكنة.

وذكرت الشرطة أن قوات الأمن عززت إجراءاتها عند مقر الحكومة فى مدينة لاهاى، فيما تم إيقاف حركة النقل العام فى كافة أنحاء أوتريخت، منوهةً بأن السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية قررت إغلاق المساجد فى المدينة احترازيًا.

وقد لقى شخص واحد على الأقل مصرعه فى وقت سابق اليوم، فى هجوم مسلح استهدف قطارًا كهربائيًا بمدينة أوتريخت وسط هولندا.

 


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