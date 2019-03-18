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السفير المصرى فى ستوكهولم يكرم بعثة الآثار السويدية العاملة فى مصر

الإثنين، 18 مارس 2019 06:46 م
السفير المصرى فى ستوكهولم يكرم بعثة الآثار السويدية العاملة فى مصر وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أقام السفير علاء حجازى سفير مصر فى السويد احتفالًا لتكريم بعثة الآثار السويدية العاملة فى مصر بمنطقة "جبل السلسلة" شمال أسوان، والتى تترأسها الدكتورة "ماريا نيلسون" وتضم مجموعة من المتخصصين فى المجالات ذات الصلة بعلوم الآثار، والمصريات، والحفريات، والجيولوجيا والتضاريس، ودراسة النقوش والرقمنة.

 

وأكد السفير علاء حجازى فى كلمته على أن استضافة السفارة المصرية فى السويد للحفل يأتى فى إطار تعريف المجتمع السويدى بالحضارة المصرية وتاريخها العريق، على ضوء شغف العديد من السويديين بعلوم المصريات، وهو اهتمام بدأ منذ القرن التاسع عشر، تشهد عليه مقتنيات متحف أوبسالا ومتحف البحر المتوسط فى ستوكهولم، مشيرًا إلى أن نشاط البعثة السويدية الأثرية هو أحد أوجه علاقات التعاون والصداقة التى تربط البلدين، والممتدة منذ القرن الماضى. كما أضاف السفير حجازى أن عام 2018 شهد بداية عودة تدفق السياحة السويدية إلى مصر، والتى حققت أعلى المعدلات منذ عام 2010، وأن هناك العديد من الشركات التى بدأت فى إعداد برامج سياحية متنوعة.

 

ومن جانبها، ألقت رئيسة بعثة الآثار السويدية العاملة فى مصر بمنطقة جبل السلسلة محاضرة استعرضت فيها نتائج المسح الذى أجرته البعثة، مشيرة إلى أبرز الاكتشافات لمقابر تعود إلى بداية الأسرة الفرعونية الثأمنة عشر، بالإضافة إلى قبور وبقايا هياكل عظمية يعتقد أن عمرها قرابة 3400 عام.

 

وشاركت فى الحفل "آن فولين" مدير المتحف الوطنى للثقافات العالمية، وقام السفير المصرى بتكريم الدكتورة "نلسون" وفريقها البحثى، مشيرًا إلى أن عمل البعثة الاستكشافية السويدية فى منطقة جبل السلسلة يكتسب أهمية خاصة بعد أن أُوكل لها مؤخرًا مهمة التنقيب فى هذه المنطقة من خلال دراسة التربة، وجمع العينات الجيولوجية وبقايا الحفريات الموجودة، بما يساهم فى توثيق ثروات جبل السلسلة من الآثار التى تؤرخ للعالم تاريخ الحضارة المصرية العريقة.


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