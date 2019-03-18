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الإثنين، 18 مارس 2019 07:22 م
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السعودية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

الإثنين، 18 مارس 2019 06:03 م
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده
أ ش أ
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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزّل في قطاع غزة المحاصر.

 

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل ، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ،الاثنين، إن تقرير اللجنة بيّن حجم الانتهاكات الجسيمة واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزّل في قطاع غزة المحاصر الذي نتج عنه حتى نهاية 2018 مقتل حوالي 183 فلسطينيا وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء.

 

ودعا السفير، المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة دون رادع منذ عقود وستستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب.

 

وأوضح اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات خصوصًا المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة ولجان تقصي الحقائق، مطالباً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف.

 


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